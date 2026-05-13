Sıfır Atık Forumu 2026 İstanbul’da başlıyor! “Antalya’ya Giden Yol” temasıyla iklim krizine odaklanılacak

Diplomatik temsilcilerle gerçekleştirilen görüşmelerde, çok paydaşlı işbirliklerinin geliştirilmesi ve sahaya yansıyan somut çevre politikalarının güçlendirilmesi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, su verimliliği, sürdürülebilir yaşam modelleri ve gönüllü iklim girişimleri gibi kritik başlıklar uluslararası perspektifle ele alındı.

Vakıf Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, programda başkonsoloslarla bir araya geldi.

Sıfır Atık Forumu ve COP31 sürecine yönelik çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda sürdüren Sıfır Atık Vakfı, Beyoğlu Kaymakamlığı işbirliğinde İstanbul'da "Sıfır Atık Forumu'na Giden Yolda Başkonsoloslukların Buluşması" programı gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde sanayi ve teknoloji, tarım ve orman ile enerji ve doğal kaynaklar alanlarında yüksek düzeyli bakanlar oturumları da gerçekleştirilecek.

Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Forumu kapsamında, bakanlar, belediye başkanları, uluslararası kuruluş temsilcileri, iş dünyası, akademi, finans kuruluşları ve sivil toplum aktörleri aynı çatı altında bir araya gelecek. 150'den fazla ülkeden 5 binden fazla katılımcının beklendiği organizasyonda, dünyadan 100'ün üzerinde bakan ile 200'den fazla belediye başkanının İstanbul'da buluşması öngörülüyor.

"TOPLUMUN FARKLI ALANLARINDAN GELEN SESLERİ DİNLEMEK İSTİYORUZ"

Programda konuşan Ağırbaş, İstanbul'un iklim diplomasisi ve sürdürülebilir kalkınma alanında küresel bir merkez haline geleceğini belirtti.

Toplantının yalnızca bir etkinlik planlaması olmadığını kaydeden Ağırbaş, "Bugün burada sadece bir etkinlik takvimini görüşmek için değil, Antalya'da düzenlenecek COP31'e giden yolda en önemli kilometre taşlarından birini birlikte şekillendirmek için bir araya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen çalışmaların küresel ölçekte güçlü bir etki oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Forumu, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir yaşam tarzını teşvik eden küresel bir platform haline gelmiştir. Sıfır Atık Vakfı olarak İstanbul'daki diplomatik temsilciliklerle başkonsoloslarımız aracılığıyla görüşmek istiyoruz. Çünkü farklı kesimlerden, toplumun farklı alanlarından gelen sesleri dinlemek istiyoruz."

Bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlara ilişkin bilgi veren Ağırbaş, "İstanbul'da 150'den fazla ülkeden 5 binden fazla konuğu ağırlayacağız. Bu konuklar Sıfır Atık Forumu'na katılacaklar. Çevrenin geleceğini, Sıfır Atık'ın geleceğini ve iklim sorunlarının geleceğini birlikte değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağırbaş, tüm diplomatik temsilcilikleri ve paydaşları Sıfır Atık Forumu'na davet ederek, forum kapsamında katkı sunmak isteyen tüm katılımcılarla işbirliğine açık olduklarını belirtti.