Sıfır Atık Forumu 2026 İstanbul’da başlıyor! “Antalya’ya Giden Yol” temasıyla iklim krizine odaklanılacak
Sıfır Atık Vakfı’nın 5-7 Haziran’da İstanbul’da düzenleyeceği “Sıfır Atık Forumu 2026”, “Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık” temasıyla gerçekleştirilecek. Emine Erdoğan'ın vizyonuyla çalışmalarını sürdüren forumda sıfır atık yaklaşımının iklim eylemi modeli olarak ele alınması hedefleniyor. 150’den fazla ülkeden 5 binden fazla katılımcının beklendiği forumda, bakanlar, belediye başkanları, akademisyenler ve uluslararası kuruluş temsilcileri bir araya gelecek.
Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek "Sıfır Atık Forumu 2026", "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla küresel iklim gündeminin en önemli buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.
STRATEJİK BİR PLATFORMDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
Forumda, sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir politika alanı olarak değil, doğrudan uygulamaya dönük bir iklim eylemi modeli olarak ele alınması hedefleniyor.
Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak olması doğrultusunda forum, Antalya sürecine giden yolda uluslararası işbirliklerini güçlendiren stratejik bir platform niteliği taşıyor.
EMİNE ERDOĞAN: İNSANLIK ADINA HAYIRLI SONUÇLARA VESİLE OLSUN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5-7 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin, "COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım zirvenin, çevre bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Vakfınca ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun, şimdiden Türkiye ve insanlık adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:
"'Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık' anlayışıyla hayat bulan forumda, 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da, ortak evimiz dünya için buluşacak. COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım zirvenin, çevre bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum."