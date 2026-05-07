Sıfır Atık Forumu COP31 sürecine somut yol haritası sunacak: Bakanlar, belediye başkanları ve akademisyenler katılacak

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayarak küresel ölçekte güçlü çevre ve sürdürülebilirlik vizyonuna dönüşen Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin çevre ve iklim politikalarının temel yapı taşlarından biri haline geldi.

Bu üst düzey sahiplenme, sıfır atık yaklaşımının yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslararası platformlarda da stratejik öncelik olarak konumlanmasını sağlarken, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine giden yolda Türkiye'nin öncü rolünü pekiştiren güçlü kurumsal çerçeve oluşturdu.

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş Başkanlığında, Sıfır Atık Vakfı tarafından bu vizyonla İstanbul'da 5-7 Haziran'da "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla Sıfır Atık Forumu 2026 düzenlenecek. Forum, sıfır atık yaklaşımını küresel iklim eylemi gündeminin ayrılmaz bir bileşeni haline getirmek üzere tasarlanmış yüksek düzeyli ve eylem odaklı bir platform olarak hayata geçirilecek.

Forum, duyurular, işbirliği geliştirme süreçleri ve uygulamaya hazırlık mekanizmaları aracılığıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında Türkiye'de gerçekleşecek COP31 ile uyumlu girişimlerin ilerletilmesine hizmet ederken, partnerler tarafından yönetilen özel oturumlar ve sıfır atık konusunu "Antalya'ya Giden Yol" çerçevesinde daha geniş iklim gündemiyle ilişkilendiren seçilmiş içerikleri de bünyesinde barındıracak.