Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali'ne davet

Emine Erdoğan paylaşımında, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek festivalin önemli bir farkındalık hareketi olduğunu belirtti.

Festivalin "Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm" temasıyla düzenleneceğini ifade eden Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan festival, her yaştan insanı ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum."

4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtilirken, paylaşımda organizasyona ilişkin hazırlanan tanıtım videosuna da yer verildi.