Sıfır Atık Forumu için geri sayım! Antalya'ya giden yol temasıyla iklim zirvesi

Sıfır Atık Vakfı’nın 5-7 Haziran’da İstanbul’da düzenleyeceği “Sıfır Atık Forumu 2026”, “Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık” temasıyla gerçekleştirilecek. Emine Erdoğan'ın vizyonuyla çalışmalarını sürdüren forumda sıfır atık yaklaşımının iklim eylemi modeli olarak ele alınması hedefleniyor. 150’den fazla ülkeden 5 binden fazla katılımcının beklendiği forumda, bakanlar, belediye başkanları, akademisyenler ve uluslararası kuruluş temsilcileri bir araya gelecek.