CANLI YAYIN

Çayırova’da feci kaza! İşçi servisi tırla çarpıştı: 1 ölü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Çayırova’da feci kaza! İşçi servisi tırla çarpıştı: 1 ölü

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan Ömer Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi yaralanırken, bir yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, H.B. idaresindeki 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile Y.K. yönetimindeki 34 GA 2154 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen servis aracındaki 8 yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ömer Aydın, tedavi altına alındığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Bir diğer yaralı N.P.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptıKontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI
Çankırı’da drift gösterisi kazayla bittiÇankırı’da drift gösterisi kazayla bitti ÇANKIRI'DA DRİFT GÖSTERİSİ KAZAYLA BİTTİ
Kocaeli’de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdiKocaeli’de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi KOCAELİ'DE ZİNCİRLEME KAZA! 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Kilis yolunda korkutan kaza: 2 yaralıKilis yolunda korkutan kaza: 2 yaralı KİLİS YOLUNDA KORKUTAN KAZA: 2 YARALI

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın