CANLI YAYIN

Çankırı’da drift gösterisi kazayla bitti: O anlar kamerada

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Çankırı’da drift gösterisi kazayla bitti: O anlar kamerada

Çankırı’da düzenlenen modifiyeli araç ve drift fuarında korku dolu anlar yaşandı. Drift yapan otomobilin kontrolden çıkarak görevliye çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Çankırı Merkez ilçesi Tuzlu Bağlar'da meydana geldi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Edinilen bilgilere göre, bir dernek çatısı altında düzenlenen modifiyeli araçlar ve drift fuarında ATV ile otomobil sürücüleri akrobasi gösterisi yaptı. Gösteri sırasında drift atan otomobil sürücüsü alandaki görevliye çarptı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Yaralanan görevli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin çarptığı görevlinin savrularak yere düştüğü görülüyor.

Kocaeli’de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdiKocaeli’de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi KOCAELİ'DE ZİNCİRLEME KAZA! 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Uşakta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar varUşakta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var UŞAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar varYolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın