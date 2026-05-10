Çankırı’da drift gösterisi kazayla bitti: O anlar kamerada
Çankırı’da düzenlenen modifiyeli araç ve drift fuarında korku dolu anlar yaşandı. Drift yapan otomobilin kontrolden çıkarak görevliye çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Çankırı Merkez ilçesi Tuzlu Bağlar'da meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bir dernek çatısı altında düzenlenen modifiyeli araçlar ve drift fuarında ATV ile otomobil sürücüleri akrobasi gösterisi yaptı. Gösteri sırasında drift atan otomobil sürücüsü alandaki görevliye çarptı.
Yaralanan görevli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde otomobilin çarptığı görevlinin savrularak yere düştüğü görülüyor.