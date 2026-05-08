Dehşet kazanın adresi Kocaeli! Araçlar çarpıştı: Yaralılar var

Kocaeli'de iki motosiklet, bir hafif ticari araç ve bir otomobil birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar adeta hurdaya döndü.

Kocaeli'de iki motosiklet, bir hafif ticari araç ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar adeta hurdaya döndü.

Kaza, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi mevki D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iki motosiklet, bir otomobil ve bir hafif ticari araç olmak üzere toplam 4 araç kazaya karıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan yolcuyu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.