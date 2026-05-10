Şanlıurfa’da yürek burkan olay! Can kurtarırken hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen araçtaki 2 kadının hayatını kurtarmak için suya atlayan yabancı uyruklu Mehmet El Mezar, akıntıya kapılarak ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan kahraman adam, tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Külünçe Mahallesi ile Uğurlu Mahallesi arasındaki sulama kanalında meydana geldi.

CAN KURTARIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak içerisindeki 2 kadınla birlikte sulama kanalına düştü. Olayı gören yabancı uyruklu Mehmet El Mezar, suya atlayarak kadınların kurtarılmasına yardım etti. Kadınlar kurtarıldıktan sonra suyun şiddetine dayanamayan şahıs da akıntıya kapıldı.

Çevredekiler tarafında kurtarılarak hastaneye kaldırılan şahıs, bu gün hayatını kaybetti. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

