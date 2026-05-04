Uşak'ta zincirleme kaza! Karşı şeride geçen TIR dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkiinde karşı şeride geçen TIR, yolcu otobüsü ile 6 araca çarptı. Zincirleme kazada olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 17 vatandaş ise yaralandı.