Uşak'ta zincirleme kaza! Karşı şeride geçen TIR dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA | AA
Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkiinde karşı şeride geçen TIR, yolcu otobüsü ile 6 araca çarptı. Zincirleme kazada olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 17 vatandaş ise yaralandı.
Uşak'ta gece saatleri İzmir karayolu Ürünköy mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşı şeride geçen TIR'ın 1'i yolcu otobüsü olmak üzere 6 araca çarpması sonucu zincirli kaza meydana geldi.
4 ÖLÜ 17 YARALI
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 17 kişi ise çevre hastanelere sevk edildi. Karayolunda trafik durdurulurken olay yerinde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.