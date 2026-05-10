3 kız bıçakla yaralandı! Sebebi 'pes artık' dedirtti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Eskişehir’de ‘erkek arkadaş’ meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kız çocuğu yaralandı.

Olay, Büyükdere Mahallesi Güller Sokak'taki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta buluşan Ö.Ö. (16), K.K. (16) ve S.Ü. (14) arasında "erkek arkadaş" konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.Ü., yanında getirdiği bıçakla karşı tarafa saldırdı.

Yaşanan arbedede Ö.Ö. ve K.K. bacaklarından, S.Ü. ise parmaklarından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı çocuklardan 2'si Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren S.Ü. ise Eskişehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

