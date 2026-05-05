CANLI YAYIN

Komşuların ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Komşuların ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Eskişehir’de yalnız yaşayan İran uyruklu 44 yaşındaki Mehdi Bakhtiari’den haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. Çilingir yardımıyla girilen evde hareketsiz bulunan Bakhtiari’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Merkez Yeni Mahallesi'nde 7 katlı evin 4'üncü katında yalnız kalan Mehdi Bakhtiari'nin komşuları, kendisinden bir süre haber alamadı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Evi kontrole gelen komşular, kapıyı açan olmayınca sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Bakhtiari'yi hareketsiz yatarken buldu.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bakhtiari'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Bakhtiari'in cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Bakhtiari'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Mehdi Bahktiari'nin şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar varYolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Uşakta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar varUşakta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var UŞAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Mersinde dehşet kaza! Ölü ve yaralılar varMersinde dehşet kaza! Ölü ve yaralılar var MERSİN'DE DEHŞET KAZA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Yola fırlayan köpek kazaya neden olduYola fırlayan köpek kazaya neden oldu YOLA FIRLAYAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU
Niğdede iki otomobil çarpıştı: 2si ağır 4 yaralıNiğdede iki otomobil çarpıştı: 2si ağır 4 yaralı NİĞDE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI
Kaza yapan ehliyetsiz sürücü polise sarılıp ağladıKaza yapan ehliyetsiz sürücü polise sarılıp ağladı KAZA YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSE SARILIP AĞLADI

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın