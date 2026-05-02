Niğde’de feci kaza! Kavşakta korkutan çarpışma: 2’si ağır 4 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Niğde’de feci kaza! Kavşakta korkutan çarpışma: 2’si ağır 4 yaralı

Niğde-Kayseri kara yolunda gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza, gece saatlerinde Niğde-Kayseri kara yolunda meydana geldi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

F.K. yönetimindeki 34 TC 6121 otomobil ile H.A. idaresindeki 09 EE 610 plakalı otomobil, Emniyet Müdürlüğü kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Kazada sürücü H. A. ile aynı otomobildeki N.A.Ç. ile diğer araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.A. ve N.A.Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

