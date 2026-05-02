Niğde’de feci kaza! Kavşakta korkutan çarpışma: 2’si ağır 4 yaralı

F.K. yönetimindeki 34 TC 6121 otomobil ile H.A. idaresindeki 09 EE 610 plakalı otomobil, Emniyet Müdürlüğü kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H. A. ile aynı otomobildeki N.A.Ç. ile diğer araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.A. ve N.A.Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.