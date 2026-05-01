Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da ehliyetsiz sürücü kaza sonrası yakalandı! Cezayı öğrenince polise sarılıp ağladı

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 23:05 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Aydın’ın Efeler ilçesinde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, amansız bir takibin ardından kaza yaptı. Kazanın ardından büyük korku yaşayan genç, kendisini yakalayan polis memuruna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Ancak bu duygusal anlar, trafik kurallarını altüst eden sürücüye kesilen 400 bin TL’lik dev cezayı engelleyemedi.