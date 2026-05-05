Freni boşalan otomobil bahçeye uçtu! Facianın eşiğinden dönüldü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Karabük’te frenlerinin boşaldığı iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak apartman bahçesine düştü. Kazayı fark eden sürücü ve yanındaki kişi araçtan atlayarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Efsanur Sokakta meydana geldi.
H.Ş. idaresindeki 74 AAB 181 plakalı otomobil, iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Otomobilin apartmanın bahçesine düşeceğini fark eden sürücü H.Ş. ve yolcu C.B. araçtan atlayarak yaralandı.
Otomobil ise metrelerce yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye merdiveniyle bulundukları yerden çıkarıldı. 2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.