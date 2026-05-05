CANLI YAYIN

Freni boşalan otomobil bahçeye uçtu! Facianın eşiğinden dönüldü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Freni boşalan otomobil bahçeye uçtu! Facianın eşiğinden dönüldü

Karabük’te frenlerinin boşaldığı iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak apartman bahçesine düştü. Kazayı fark eden sürücü ve yanındaki kişi araçtan atlayarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Efsanur Sokakta meydana geldi.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

H.Ş. idaresindeki 74 AAB 181 plakalı otomobil, iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Otomobilin apartmanın bahçesine düşeceğini fark eden sürücü H.Ş. ve yolcu C.B. araçtan atlayarak yaralandı.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

Otomobil ise metrelerce yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye merdiveniyle bulundukları yerden çıkarıldı. 2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşakta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar varUşakta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var UŞAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar varYolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Mersinde dehşet kaza! Ölü ve yaralılar varMersinde dehşet kaza! Ölü ve yaralılar var MERSİN'DE DEHŞET KAZA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Niğdede iki otomobil çarpıştı: 2si ağır 4 yaralıNiğdede iki otomobil çarpıştı: 2si ağır 4 yaralı NİĞDE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI
Kaza yapan ehliyetsiz sürücü polise sarılıp ağladıKaza yapan ehliyetsiz sürücü polise sarılıp ağladı KAZA YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSE SARILIP AĞLADI

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın