Haberler Yaşam Haberleri Konya’da kuyumcu soygunu: 3 şüpheli tutuklandı

Konya’da kuyumcu soygunu: 3 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 21:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir kuyumcuda maskeli 3 kişi, iş yeri sahibine tabanca doğrultup biber gazı sıkarak 6 bilezik çaldı. Polis, güvenlik kamerası görüntüleriyle zanlıları yaklaşık bir saat içinde yakaladı. Çalınan bileziklerin imitasyon olduğu belirlendi ve şüpheliler tutuklandı.