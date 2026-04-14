Kuyumcu soyup eşekle kaçan sanıktan ilginç savunma: Alkollüydüm, altınları poşete doldurdum
Kayseri'de kuyumcunun altınlarını çalıp eşekle kaçan 26 yaşındaki sanık Mehmet Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında olay anını anlatan tutuklu sanığın, "Alkollüydüm, altınları poşete doldurdum" sözleri dikkat çekti. Ayrıca sanık, kendisini babasının polise teslim ettiğini belirtti.
Kayseri'de kuyumcunun altınlarını çalıp eşekle kaçan 26 yaşındaki tutuklu sanık Mehmet Ç.'nin mahkemedeki savunması adeta pes dedirtti. Olay, 9 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
26 yaşındaki Mehmet Ç., çalıntı bir forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Dükkanın kepenklerini forklift yardımıyla kıran şüpheli, içeri girerek 150 gram ziynet eşyasını çaldı.
KAÇIŞ ARACI EŞEK OLDU
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde soygunun her anı kaydedildi. Mehmet Ç.'nin forkliftle dükkana girdiği anların yanı sıra ziynet eşyalarını çaldıktan sonra olay yerinden 500 metre ileride bıraktığı eşeğe binerek uzaklaştığı görüldü.
TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU
Polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanan şüphelinin çaldığı 150 gram altın toprağa gömülü halde bulundu. Ele geçirilen ziynet eşyaları kuyumcu dükkanının sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.
16 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ç. hakkında 'Mala zarar verme', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' ve 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçlarından toplam 16 yıla kadar hapis cezası talep edildi.