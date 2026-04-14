Kuyumcu soyup eşekle kaçan sanıktan ilginç savunma: Alkollüydüm, altınları poşete doldurdum

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Kayseri'de kuyumcunun altınlarını çalıp eşekle kaçan 26 yaşındaki sanık Mehmet Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında olay anını anlatan tutuklu sanığın, "Alkollüydüm, altınları poşete doldurdum" sözleri dikkat çekti. Ayrıca sanık, kendisini babasının polise teslim ettiğini belirtti.

Kayseri'de kuyumcunun altınlarını çalıp eşekle kaçan 26 yaşındaki tutuklu sanık Mehmet Ç.'nin mahkemedeki savunması adeta pes dedirtti. Olay, 9 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

26 yaşındaki Mehmet Ç., çalıntı bir forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Dükkanın kepenklerini forklift yardımıyla kıran şüpheli, içeri girerek 150 gram ziynet eşyasını çaldı.

KAÇIŞ ARACI EŞEK OLDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde soygunun her anı kaydedildi. Mehmet Ç.'nin forkliftle dükkana girdiği anların yanı sıra ziynet eşyalarını çaldıktan sonra olay yerinden 500 metre ileride bıraktığı eşeğe binerek uzaklaştığı görüldü.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanan şüphelinin çaldığı 150 gram altın toprağa gömülü halde bulundu. Ele geçirilen ziynet eşyaları kuyumcu dükkanının sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

16 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ç. hakkında 'Mala zarar verme', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' ve 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçlarından toplam 16 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Mehmet Ç., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmasında olay gecesini anlatan sanık, "Alkol aldım, dolaşmaya çıktım. Yolda kabloları dışarıda bir forklift gördüm, düz kontak ile çalıştırdım" ifadelerini kullandı.

"GÖREBİLDİĞİM ALTINLARI ALDIM"

Savunmasına devam eden Mehmet Ç., dükkanın kepengini forkliftle nasıl kırdığını anlatarak, "Görebildiğim altınları alarak poşete doldurdum. Dükkanın 500 metre ilerisinde bıraktığım eşeğe binerek eve gittim" dedi.

KENDİ BABASI POLİSE TESLİM ETMİŞ

Sanığın itirafları bununla da sınırlı kalmadı. Mehmet Ç., çaldığı altınları sakladığı yerde babasının fark ettiğini ve babasının bizzat kendisini polise teslim ettiğini belirtti.

Mahkeme hakimi, şikayetçi kuyumcu ve avukatına zararın tam tespiti için ek süre tanıyarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

