Kuyumcu soyup eşekle kaçan sanıktan ilginç savunma: Alkollüydüm, altınları poşete doldurdum

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Mehmet Ç., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmasında olay gecesini anlatan sanık, "Alkol aldım, dolaşmaya çıktım. Yolda kabloları dışarıda bir forklift gördüm, düz kontak ile çalıştırdım" ifadelerini kullandı.

Savunmasına devam eden Mehmet Ç., dükkanın kepengini forkliftle nasıl kırdığını anlatarak, "Görebildiğim altınları alarak poşete doldurdum. Dükkanın 500 metre ilerisinde bıraktığım eşeğe binerek eve gittim" dedi.

KENDİ BABASI POLİSE TESLİM ETMİŞ

Sanığın itirafları bununla da sınırlı kalmadı. Mehmet Ç., çaldığı altınları sakladığı yerde babasının fark ettiğini ve babasının bizzat kendisini polise teslim ettiğini belirtti.