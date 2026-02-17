Gaziantep'te film sahnelerini aratmayan vurgun! Biber gazlı kuyumcu soygununda 1 kilo altın çalındı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde maskeli ve silahlı 3 şüpheli, gözlerine kestirdikleri bir kuyumcuyu biber gazıyla etkisiz hale getirerek yaklaşık 1 kilogram altını çaldı. Olayın ardından geniş çaplı bir operasyon başlatan emniyet güçleri, kısa sürede 2 saldırganı kıskıvrak yakalarken; çalınan altınlar ve firari olan üçüncü şüpheliyi arama çalışmaları nefes kesiyor.

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde yaşandı. Vatan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya giren maskeli ve silahlı İ.P. (17), İ.P.Ç. (17) ve E.Y.Ç. (17) isimli 3 şüpheli, dükkan sahibini biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Soğukkanlılıkla yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki altını çantalarına dolduran soyguncular, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

POLİS TEYAKKUZA GEÇTİ: 2 SOYGUNCU YAKALANDI

Vurgunun ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, kuyumcu dükkanında detaylı inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarından yola çıkan emniyet güçleri, kaçan saldırganlardan İ.P. ve İ.P.Ç.'yi kısa süreli bir takibin ardından yakalayarak gözaltına aldı.

ALTINLAR VE FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonu derinleştiren polis ekipleri, soygunun kilit isimlerinden biri olan E.Y.Ç.'nin izini sürüyor. Yakalanan iki şüphelinin üzerinden altın çıkmazken, yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki ziynet eşyasının firari şüphelide olduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki tüm çıkış noktalarını tutan polis, hem kayıp altınları hem de üçüncü saldırganı ele geçirmek için operasyonlarını sürdürüyor. Soygunla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.