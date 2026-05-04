CANLI YAYIN

Nevşehir’de dehşet! Baba-oğul birbirini bıçakladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Nevşehir’de dehşet! Baba-oğul birbirini bıçakladı

Nevşehir’de baba ile oğlu arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Apartman girişinde yaşanan olayda iki taraf da yaralanırken, baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan oğul ise polis ekiplerince yakalanarak tedavi altına alındı.

2000 Evler Mahallesi'nde, B.B. ile babası Y.B. arasında ikamet ettikleri apartmanın girişinde tartışma yaşandı.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B. yanında bulundurduğu bıçakla babası Y.B'ye saldırı girişiminde bulundu. Boğuşmada baba ve oğul bıçakla yaralandı.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

Baba Y.B'nin yere yığılmasının ardından B.B. olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan baba Y.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerince yakalanan B.B. ise kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

Kardeş kavgası cinayetle bittiKardeş kavgası cinayetle bitti KARDEŞ KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ
Kayınpederinin evine pompalı tüfekle ateş açtıKayınpederinin evine pompalı tüfekle ateş açtı KAYINPEDERİNİN EVİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
İzmir Bayraklı’da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdüİzmir Bayraklı’da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü İZMİR BAYRAKLI'DA BABA OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın