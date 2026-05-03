İzmir’de kanlı kavga: Baba tartıştığı oğlunu bıçakladı, 46 yaşındaki adam hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
İzmir’in Bayraklı ilçesinde 73 yaşındaki bir baba, aralarında çıkan tartışma sonrası 46 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olay Manavkuyu Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Şüpheli baba olay yerinde gözaltına alınırken, hayatını kaybeden kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 Mayıs 2026 Pazar günü İzmir Bayraklı'da yaşanan olayda, baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki İsmail A. ile 46 yaşındaki oğlu Kemal A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, ölümle sonuçlandı. Olay, aile içi şiddet vakaları arasında dikkat çeken bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

OLAY MANAVKUYU MAHALLESİ'NDE YAŞANDI

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında bir apartman dairesinde meydana geldi. Baba ile oğul arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine İsmail A., yanında bulunan bıçakla oğluna saldırdı. Kemal A., göğsünden ve sol bacağından aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kemal A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

ŞÜPHELİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanan baba, olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, oğlunun kendisine saldırdığını ve boğazını sıktığını iddia ettiği öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN SUÇ KAYDI BULUNDU

Yapılan incelemelerde Kemal A.'nın farklı suçlardan 22 kaydının bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi. Olayın kesin nedeni yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

