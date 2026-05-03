İzmir’de kanlı kavga: Baba tartıştığı oğlunu bıçakladı, 46 yaşındaki adam hayatını kaybetti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 73 yaşındaki bir baba, aralarında çıkan tartışma sonrası 46 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olay Manavkuyu Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Şüpheli baba olay yerinde gözaltına alınırken, hayatını kaybeden kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 Mayıs 2026 Pazar günü İzmir Bayraklı'da yaşanan olayda, baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki İsmail A. ile 46 yaşındaki oğlu Kemal A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, ölümle sonuçlandı. Olay, aile içi şiddet vakaları arasında dikkat çeken bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

OLAY MANAVKUYU MAHALLESİ'NDE YAŞANDI Olay, akşam saat 21.30 sıralarında bir apartman dairesinde meydana geldi. Baba ile oğul arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine İsmail A., yanında bulunan bıçakla oğluna saldırdı. Kemal A., göğsünden ve sol bacağından aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı.