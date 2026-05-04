Almanya'da Cehennem Melekleri'ne şafak operasyonu! 1200 polis katıldı: Çete lideri yakalandı

F.D., polise verdiği ifadede uzun süre önce bir aileye olan 100 bin euroluk borcu için devreye giren Leverkusen Hells Angels lideri Erhan B. tarafından baskı altına alındığını belirterek, kendisine zorla senet imzalattırıldığını ileri sürdü. Bu şikayet üzerine harekete geçen Alman polisi, çeteyi ve lider kadrosunu teknik ve fiziki takibe alarak suç sarmalını izlemeye başladı.

ESTETİK OPERASYONDAN SİLAHLI SALDIRIYA UZANAN SUÇ DOSYASI

Yapılan gizli takip sonucunda, çetenin sadece gasp değil, hayatın her alanına sızan bir tehdit unsuru haline geldiği anlaşıldı. Soruşturma dosyasına giren şok detaylara göre, başarısız bir estetik operasyon sonrası parasını geri alamayan bir şahsın Erhan B.'den yardım istediği ve çetenin bu talep üzerine ilgili doktoru ölümle tehdit ettiği belirlendi.