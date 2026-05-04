Almanya'da Cehennem Melekleri'ne şafak operasyonu! 1200 polis katıldı: Çete lideri yakalandı
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, suç dünyasının en tehlikeli yapılanmalarından biri olan Cehennem Melekleri’ne (Hells Angels) yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Tam 1200 polisin katılımıyla düzenlenen dev şafak baskınında, Leverkusen yapılanmasının lideri Erhan B. ve onlarca çete üyesi gözaltına alındı. Gasp, tehdit, darp ve silahlı saldırı suçlarıyla bölgede adeta terör estiren çeteye yönelik bu operasyonda yüz binlerce euro değerinde mal varlığına el konulurken, çetenin kirli suç dosyası da tüm detaylarıyla deşifre edildi.
Karanlık yapılanmaya yönelik dev operasyonun fitili, 8 Mayıs 2024 tarihinde Leverkusen'deki bir araç muayene istasyonunda çalışan F.D.'nin cesurca polise başvurmasıyla ateşlendi.
100 BİN EUROLUK GASP İHBARI SİS PERDESİNİ ARALADI
F.D., polise verdiği ifadede uzun süre önce bir aileye olan 100 bin euroluk borcu için devreye giren Leverkusen Hells Angels lideri Erhan B. tarafından baskı altına alındığını belirterek, kendisine zorla senet imzalattırıldığını ileri sürdü. Bu şikayet üzerine harekete geçen Alman polisi, çeteyi ve lider kadrosunu teknik ve fiziki takibe alarak suç sarmalını izlemeye başladı.
ESTETİK OPERASYONDAN SİLAHLI SALDIRIYA UZANAN SUÇ DOSYASI
Yapılan gizli takip sonucunda, çetenin sadece gasp değil, hayatın her alanına sızan bir tehdit unsuru haline geldiği anlaşıldı. Soruşturma dosyasına giren şok detaylara göre, başarısız bir estetik operasyon sonrası parasını geri alamayan bir şahsın Erhan B.'den yardım istediği ve çetenin bu talep üzerine ilgili doktoru ölümle tehdit ettiği belirlendi.