Almanya'da Cehennem Melekleri'ne şafak operasyonu! 1200 polis katıldı: Çete lideri yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, suç dünyasının en tehlikeli yapılanmalarından biri olan Cehennem Melekleri’ne (Hells Angels) yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Tam 1200 polisin katılımıyla düzenlenen dev şafak baskınında, Leverkusen yapılanmasının lideri Erhan B. ve onlarca çete üyesi gözaltına alındı. Gasp, tehdit, darp ve silahlı saldırı suçlarıyla bölgede adeta terör estiren çeteye yönelik bu operasyonda yüz binlerce euro değerinde mal varlığına el konulurken, çetenin kirli suç dosyası da tüm detaylarıyla deşifre edildi.

Karanlık yapılanmaya yönelik dev operasyonun fitili, 8 Mayıs 2024 tarihinde Leverkusen'deki bir araç muayene istasyonunda çalışan F.D.'nin cesurca polise başvurmasıyla ateşlendi.

100 BİN EUROLUK GASP İHBARI SİS PERDESİNİ ARALADI

F.D., polise verdiği ifadede uzun süre önce bir aileye olan 100 bin euroluk borcu için devreye giren Leverkusen Hells Angels lideri Erhan B. tarafından baskı altına alındığını belirterek, kendisine zorla senet imzalattırıldığını ileri sürdü. Bu şikayet üzerine harekete geçen Alman polisi, çeteyi ve lider kadrosunu teknik ve fiziki takibe alarak suç sarmalını izlemeye başladı.

ESTETİK OPERASYONDAN SİLAHLI SALDIRIYA UZANAN SUÇ DOSYASI

Yapılan gizli takip sonucunda, çetenin sadece gasp değil, hayatın her alanına sızan bir tehdit unsuru haline geldiği anlaşıldı. Soruşturma dosyasına giren şok detaylara göre, başarısız bir estetik operasyon sonrası parasını geri alamayan bir şahsın Erhan B.'den yardım istediği ve çetenin bu talep üzerine ilgili doktoru ölümle tehdit ettiği belirlendi.

Şiddet sarmalının bununla da sınırlı kalmadığı, geçtiğimiz Haziran ayında bir çete üyesinin Suriyeli bir suçluyla girdiği çatışmada ağır şekilde darp edildiği ve Erhan B.'nin Nisan 2025'te bir şahsı ölümle tehdit etmesinin ardından söz konusu kişinin evine silahlı saldırı düzenlendiği bilgileri de operasyonun nedenleri arasına girdi.

55 FARKLI ADRESE DEMİR YUMRUK: 1200 POLİS SAHADAYDI

Elde edilen somut delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Polis ekipleri, saatler 04.00'ü gösterdiğinde Erhan B.'nin Langenfeld'deki evine şafak baskını düzenledi. Eyalet genelinde 55 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve 1200 polisin görev aldığı operasyonda adeta nefes kesildi.

Baskınlar sonucunda 67 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, çeteye ait yaklaşık 250 bin Euro değerinde mal varlığına da el konuldu. Suç örgütü lideri Erhan B., yağma ve zorla para tahsil etme suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NECATİ ARABACI'DAN İZMİR'DEN AÇIKLAMA

Almanya'daki bu dev operasyonun yankıları sürerken, gözler Cehennem Melekleri'nin geçmişteki en güçlü ismi olan ve şu an İzmir'de tutuklu bulunan Necati Arabacı'ya çevrildi. Yaşanan operasyonla bir ilgisinin olmadığını dile getiren Necati Arabacı, "Almanya'da yaşanan olaylarla hiçbir ilgim yok. Cehennem Melekleri çok büyük bir yapılanma, ancak ben 2013 yılında bu grupla ilişkimi tamamen sonlandırdım" ifadelerini kullandı.

