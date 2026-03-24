Restoranda sessiz infaz: Cehennem Melekleri’ne pusu

Gece 03:45 sıralarında restorandan silah sesleri geldiğini duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Polis, olay yerine ulaştığında restoranının sahibi Nihat Karakaya (65) ve yakın arkadaşı Kenan Güleç'i (34) kanlar içinde buldu.

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Karakaya'nın ve 3 kurşunla vurulan Güleç'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. Hessen Eyaleti polisi "Tavern" adlı özel bir görev gücü kurdu.

Sabah'ın haberine göre 200 dedektif cinayeti araştırırken, polis saldırıda hayatını kaybeden ve daha önce ismi uyuşturucu kaçakçılığına karışan Nihat Karakaya ve dolandırıcılık suçundan sabıkalı Kenan Güleç'in Giessen'deki Cehennem Melekleri üyeleri ile yakın bağları olduğunu belirledi.