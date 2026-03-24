Restoranda sessiz infaz: Cehennem Melekleri’ne pusu
Almanya’nın Hessen eyaletinde geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve infaz tarzıyla kan donduran silahlı saldırının perde arkasından "yeraltı dünyası" çıktı. Bir Türk restoranını hedef alan baskında, işletme sahibi ve yanında bulunan yakın arkadaşı kurşun yağmuruna tutularak hayatını kaybetti. Emniyet birimlerini alarma geçiren olayla ilgili ulaşılan ilk detaylar, saldırının sıradan bir asayiş vakası olmadığını gözler önüne serdi.
Çifte infaz geçtiğimiz Salı günü Hessen Eyaletine bağlı Raunheim Kasabası'nda bulunan bir restoranda meydana geldi.
Gece 03:45 sıralarında restorandan silah sesleri geldiğini duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Polis, olay yerine ulaştığında restoranının sahibi Nihat Karakaya (65) ve yakın arkadaşı Kenan Güleç'i (34) kanlar içinde buldu.
Vücuduna 5 kurşun isabet eden Karakaya'nın ve 3 kurşunla vurulan Güleç'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. Hessen Eyaleti polisi "Tavern" adlı özel bir görev gücü kurdu.
Sabah'ın haberine göre 200 dedektif cinayeti araştırırken, polis saldırıda hayatını kaybeden ve daha önce ismi uyuşturucu kaçakçılığına karışan Nihat Karakaya ve dolandırıcılık suçundan sabıkalı Kenan Güleç'in Giessen'deki Cehennem Melekleri üyeleri ile yakın bağları olduğunu belirledi.
Polis, cinayetin nedeninin milyonluk uyuşturucu anlaşmazlığıyla bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.