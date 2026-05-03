CANLI YAYIN

İstanbul’da dev operasyon: 75 kişi tutuklandı, gizli satış yöntemi deşifre edildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
İstanbul’da dev operasyon: 75 kişi tutuklandı, gizli satış yöntemi deşifre edildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kadıköy’de eğlence mekanları ve çeşitli işletmeler üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 75 kişi tutuklandı. Ağın işleyişine dair dikkat çeken yöntemler ortaya çıkarıldı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, ses getiren olayla ilgili canlı yayında dikkat çeken detaylara yer verdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'ün ışıltılı sokaklarının ardındaki karanlık uyuşturucu ağını "gece-gündüz" süren bir takiple yerle bir etti. Gece kulüplerinden pilavcılara, kuaförlerden kuyumculara kadar uzanan zehir trafiği, polisin aylarca süren titiz çalışmasıyla deşifre edildi. 75 kişinin tutuklandığı operasyonun perde arkasını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, dikkat çeken detaylarla canlı yayında aktardı.

ŞİFRELİ MENÜ, PEÇETE ALTINDA ZEHİR

MENÜDE OLMAYAN İÇECEK: ZEHİR ŞİFRESİ

Kadıköy'ün popüler eğlence mekanlarında uyuşturucu ticaretinin nasıl yürütüldüğünü anlatan Mehmet Karataş, "Garson masaya geliyor, size menüyü veriyor ve siz içerisinde olmayan bir içeceği istiyorsunuz. Bu şifreyi verdiğinizde garson mesajı alıyor ve VIP noktasında oturan, son derece zengin müşteri profili çizen torbacıya gidip isteği iletiyor" ifadelerini kullandı. Karataş, gece kulüplerindeki bu kirli ağda torbacıların artık alışılagelmişin dışında, "VIP müşteri" kılıfıyla mekanlarda boy gösterdiğini, "Zengin görünümlü bu müşteri aslında torbacının ta kendisi. Garson ise alıcı ile satıcı arasında köprü kurarak zehir ticaretini yönetiyor" sözleriyle aktardı.

İstanbul’da dev operasyon: 75 kişi tutuklandı, gizli satış yöntemi deşifre edildi - 1

PİLAVIN YANINDA PEÇETE ALTINDA SEVKİYAT

Narkotik polisinin sadece eğlence mekanlarını değil, çevredeki esnaf kılıfına bürünmüş noktaları da tek tek deşifre ettiğini belirten Karataş, "Bir pilavcı var, tam o gece kulüplerinin buluştuğu noktada. Polis burayı takibe aldığında yüksek profilli kişilerin buradan pilav yeme ihtimalini zayıf görüyor ve müşteri kılığına giriyor. Görüyorlar ki, pilavı isterken 'bilmem neli pilav' dendiğinde, peçetenin altında uyuşturucu madde çaktırmadan veriliyor" bilgisini paylaştı. Karataş, ödeme aşamasında ise uyuşturucu parasının "normal bir yemek hesabı" gibi kredi kartıyla ödendiğini ve her şeyin yasal bir kılıfa uydurulduğunu, "Fiş kesiliyor, vergisini ödeyen normal bir esnaf gibi görünüyorlar ama arka planda zehir satıyorlar" cümleleriyle vurguladı.

İstanbul’da dev operasyon: 75 kişi tutuklandı, gizli satış yöntemi deşifre edildi - 2

KUAFÖR VE TAKICI GÖRÜNÜMLÜ ZEHİR DURAKLARI

Operasyonun sadece mekanlarla sınırlı kalmadığını belirten Karataş, kadın kuaförü ve takıcı görünümlü işletmelerin de bu ağın bir parçası olduğunu söyleyerek, "Dışarıdan bakıldığında son derece dikkat çekici, ışıltılı taşların olduğu bir takıcıya giriyorlar. Takılara bakıyormuş gibi yapıp arka tarafa geçiyorlar ve uyuşturucu maddesini alıp çıkıyorlar" ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın "çetelere, uyuşturucuya ve teröre geçit yok" mesajını hatırlatan Karataş, "Narkotik polisi uyuşturucunun miktarına değil, satış taktiğinin deşifre edilmesine odaklandı. Bu, ele geçirilen kilolardan çok daha kıymetli" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’da dev operasyon: 75 kişi tutuklandı, gizli satış yöntemi deşifre edildi - 3

"CEHENNEM NECATİ" ÇETESİNE ULUSLARARASI DARBE

İstanbul polisinin başarılarının yerel sınırları aştığını belirten Mehmet Karataş, Necati Arabacı ve "Hells Angels" (Cehennem Melekleri) olarak bilinen çeteye yönelik operasyonun detaylarını da paylaştı. Karataş, "Necati Arabacı cezaevinde olsa bile dışarıdaki ekiplerinin işleri yürüttüğü fark edildi. 1 Mayıs'ta Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı dev bir operasyon yapıldı. Almanya'da 1200 polisin katıldığı bu operasyonla uluslararası çete çökertildi" dedi. Operasyonun mali boyutuna da dikkat çeken Karataş, "MASAK ve Europol ile yapılan ortak çalışma sonucunda çetenin suçtan elde ettiği 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu. İçlerinde taşınmazlar, araçlar ve dükkanlar bulunan dev bir servet İstanbul polisinin operasyonuyla donduruldu" sözleriyle haberi noktaladı.

İstanbul’da dev operasyon: 75 kişi tutuklandı, gizli satış yöntemi deşifre edildi - 4

SSS (SIK SORULAN SORULAR)

Kadıköy uyuşturucu operasyonunda kaç kişi tutuklandı?
Operasyonda toplam 75 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu nasıl dağıtılıyordu?
Gece kulüplerinde şifreli sipariş yöntemi, esnaf işletmelerinde ise gizli teslimat teknikleri kullanıldığı tespit edildi.

Operasyon sadece İstanbul ile mi sınırlıydı?
Hayır. Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve uluslararası bağlantılar ortaya çıkarıldı.

Mal varlığına el konuldu mu?
Evet. MASAK ve Europol iş birliğiyle yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Necati Arabacı suç örgütüne operasyonNecati Arabacı suç örgütüne operasyon NECATİ ARABACI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın