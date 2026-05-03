İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kadıköy’de eğlence mekanları ve çeşitli işletmeler üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 75 kişi tutuklandı. Ağın işleyişine dair dikkat çeken yöntemler ortaya çıkarıldı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, ses getiren olayla ilgili canlı yayında dikkat çeken detaylara yer verdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'ün ışıltılı sokaklarının ardındaki karanlık uyuşturucu ağını "gece-gündüz" süren bir takiple yerle bir etti. Gece kulüplerinden pilavcılara, kuaförlerden kuyumculara kadar uzanan zehir trafiği, polisin aylarca süren titiz çalışmasıyla deşifre edildi. 75 kişinin tutuklandığı operasyonun perde arkasını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, dikkat çeken detaylarla canlı yayında aktardı. ŞİFRELİ MENÜ, PEÇETE ALTINDA ZEHİR MENÜDE OLMAYAN İÇECEK: ZEHİR ŞİFRESİ Kadıköy'ün popüler eğlence mekanlarında uyuşturucu ticaretinin nasıl yürütüldüğünü anlatan Mehmet Karataş, "Garson masaya geliyor, size menüyü veriyor ve siz içerisinde olmayan bir içeceği istiyorsunuz. Bu şifreyi verdiğinizde garson mesajı alıyor ve VIP noktasında oturan, son derece zengin müşteri profili çizen torbacıya gidip isteği iletiyor" ifadelerini kullandı. Karataş, gece kulüplerindeki bu kirli ağda torbacıların artık alışılagelmişin dışında, "VIP müşteri" kılıfıyla mekanlarda boy gösterdiğini, "Zengin görünümlü bu müşteri aslında torbacının ta kendisi. Garson ise alıcı ile satıcı arasında köprü kurarak zehir ticaretini yönetiyor" sözleriyle aktardı.

PİLAVIN YANINDA PEÇETE ALTINDA SEVKİYAT Narkotik polisinin sadece eğlence mekanlarını değil, çevredeki esnaf kılıfına bürünmüş noktaları da tek tek deşifre ettiğini belirten Karataş, "Bir pilavcı var, tam o gece kulüplerinin buluştuğu noktada. Polis burayı takibe aldığında yüksek profilli kişilerin buradan pilav yeme ihtimalini zayıf görüyor ve müşteri kılığına giriyor. Görüyorlar ki, pilavı isterken 'bilmem neli pilav' dendiğinde, peçetenin altında uyuşturucu madde çaktırmadan veriliyor" bilgisini paylaştı. Karataş, ödeme aşamasında ise uyuşturucu parasının "normal bir yemek hesabı" gibi kredi kartıyla ödendiğini ve her şeyin yasal bir kılıfa uydurulduğunu, "Fiş kesiliyor, vergisini ödeyen normal bir esnaf gibi görünüyorlar ama arka planda zehir satıyorlar" cümleleriyle vurguladı.