Her yerde aranıyordu! Suç örgütü elebaşı Necati Arabacı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 14 Ağustos 2019 tarihinde Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin de yaralandığı olayın azmettirici olduğu gerekçesiyle geçen 10 Temmuz'da liderliğini yaptığı çetenin 2 üyesini ile birlikte Çeşme'de gözaltına Arabacı, sevk edildiği Bodrum Adliyesi'nde tutuklanmıştı. Arabacı, gönderildiği cezaevinde 10 gün yattıktan sonra tahliye edilmişti.