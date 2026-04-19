Kahramanmaraş Onikişubat’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda İsa Aras Mersinli isimli öğrenci 9 kişiyi öldürdü. Bunun üzerine MEB, harekete geçerek Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını duyurdu.

Türkiye, 14–15 Nisan 2026'da Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan iki okul saldırısıyla sarsıldı. Şanlıurfa Siverek'te bir lisede gerçekleşen saldırıda 16 kişi yaralanırken, saldırgan intihar etti. Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırı sonucu 8'i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen MEB, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alınmıştır." ifadesine yer verildi.

ERHAN BAYDUR KİMDİR?

Erhan Baydur, 1979 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Elmalı´da tamamlayan Baydur, ortaokul ve lise öğrenimini Antalya da tamamladı.

2003´te Süleyman Demirel Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Baydur, 2003-2021 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi kurumlarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı, kurucu müdürlük, öğretmenevi müdürlüğü görevlerinden sonra 2017-2021 tarihleri arasında Antalya/Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. 2021- 2024 tarihleri arasında Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğünde İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2024 Ağustos ayından itibaren Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve alındı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.