İzmir’de aile faciası! Cani baba oğlunu öldürdü

İzmir Bayraklı’da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 73 yaşındaki İ.A., 46 yaşındaki oğlu Kemal Arbasun’u bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Fotoğraf (DHA) İ.A. ile oğlu Kemal Arbasun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı.