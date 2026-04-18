Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! İş arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu suçundan 4 suç kaydı bulunan Haşim Y. (22) ile aynı restoranda çalışan iş arkadaşı Eren Bakır (31) arasında gündüz saatlerinde iş yerinde küfürleşmeden kaynaklı tartışma yaşandı.

Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Haşim Y., sokak ortasında Eren Bakır'ı göğsünden bıçakla ağır yaraladı. Eren Bakır ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.