Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki arkadaş arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada arkadaşının pompalı tüfekle vurduğu şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.G. (37) ile arkadaşı (36) Osman Tek arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

BOYNUNDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Kavgaya dönüşen olayda R.G. pompalı tüfek ile arkadaşı Tek'i boynundan vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli R.G. polisler tarafından kısa sürede yakalandı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.