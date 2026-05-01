Edirne’de pompalı tüfek dehşeti: 14 yaşındaki Gizem Özdemir’i arkadaşı öldürdü

Edirne’de iki çocuk arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 14 yaşındaki Gizem Özdemir, arkadaşı A.Ç. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi'nde A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle Özdemir'e ateş etti.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gizem Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli A.Ç., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.