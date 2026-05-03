Amatör maçta ortalık karıştı! Saha savaş alanına döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Karabük 1. Amatör Ligi yarı finalinde Safranboluspor ile Yortanspor karşılaşması son dakikalarda karıştı. 4-1’lik skorun ardından sahada başlayan arbede tribünlere de sıçradı. Emniyetin müdahalesiyle olaylar yatıştırılırken, maç kırmızı kartların ardından tamamlandı ve Safranboluspor finale yükseldi.

Karabük 1. Amatör Lig play-off finaline yükselebilmek için Onur Futbol Sahası'nda Safranboluspor ile Yortanspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin son dakikalarına Safranboluspor 4-1 önde girerken saha bir anda karıştı. Sahada oyuncular arasında başlayan arbede, saha kenarındaki taraftarların da katılmasıyla büyüdü. Emniyet güçleri olaya müdahale ederek arbedeyi sonlandırdı.

Yaşanan olaylardan dolayı bir süre duran karşılaşma, kırmızı kart gören oyuncuların sahadan çıkmasıyla kaldığı yerden devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Safranboluspor, maçı 4-1 kazanarak Karabük 1. Amatör Lig play-off finaline yükseldi. Sahada ve taraftarlar arasında yaşanan gerginlik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

