Trafikte başlayan kavga büyüdü: Şehit ailesine “100 deve” tehdidi

Adana’da trafikte çıkan tartışma kısa sürede kan davasına dönüştü. Şehit ailesine yönelik tehditler, kundaklama ve “100 deve diyet” talebi sonrası aile polis eşliğinde göç etmek zorunda kaldı. Aile, yaşadıkları sürecin sona ermesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Temmuz 2025'te Adana'da şehit kardeşi Yunus A. ile ağabeyinin kayınbiraderi Kerim K.'nın trafikte yaşadığı tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda bir kişinin yaralanmasının ardından taraflar arasında husumet başladı.

İddiaya göre süreç, araya giren kişiler üzerinden yürütülen taleplerle daha da derinleşti ve olay "kan davası" boyutuna ulaştı.

"100 DEVE" YANİ 40 MİLYON TL İSTEDİLER Aileye ait evlerin hedef alındığı, kundaklama olaylarının yaşandığı ve saldırıların artmasıyla birlikte can güvenliği kalmadığı belirtildi. Şehit ailesi, polis eşliğinde Adana'dan ayrılarak farklı şehirlere dağıldı. Mahsum A., yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Can güvenliğimiz kalmadığı için Adana'yı emniyet eşliğinde terk etmek zorunda kaldık. Ancak baskılar burada da bitmedi. Bizden 'kan bedeli' adı altında 100 deve, yani yaklaşık 40 milyon TL istediler. Ya da evlerimizi vermemizi talep ettiler"

"KENDİLERİNİ DEAŞ MENSUBU OLARAK TANITTILAR"

Aile, tehditlerin yalnızca maddi taleplerle sınırlı kalmadığını, saldırganların kendilerini terör örgütü mensubu olarak tanıttığını öne sürdü.

Mahsum A., yaşananları şöyle aktardı:

"Bu şahıslar, kendi beyanlarına göre ve tarafımıza ilettikleri ses kayıtlarında kendilerini DEAŞ terör örgütü mensubu olarak tanıttılar. Bu kişiler silahlanarak evimizi bastı, üzerimize ateş açtılar"

"HER GÜN TEHDİT ALIYORUZ"

Aile fertleri, farklı numaralardan sürekli tehdit aldıklarını belirtti. Adreslerinin tespit edildiğini ve sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Mahsum A., şunları söyledi:

"Ses kayıtlarında, adreslerimizi bildiklerini, bizi takip ettiklerini, her an ulaşabileceklerini ifade etmektedirler. Her gün farklı numaralardan tehdit almaya devam ediyoruz"

Tapu baskısı ve organize yapı iddiası

Aile, tehditlerin boyutunun arttığını ve baskılar sonucu bazı taşınmazların zorla devralındığını iddia etti. Olaylara karışan kişilerin organize hareket ettiğini öne süren Mahsum A., şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada biz, bir şehit ailesi olarak korku içinde yaşıyoruz. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum, artık bu yaşananlara bir son verilmesini istiyoruz. Biz yaşadık, başka aileler yaşamasın."

ŞEHİT AİLESİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayın mağduru ailenin, 2017 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Mehmet Devran A.'nın yakınları olduğu öğrenildi.

SÜREÇTE NE OLDU? (KRİTİK BİLGİLER) Olay Temmuz 2025'te trafikte başladı

Kavga sonrası bir kişi yaralandı

Şüpheli grup "100 deve" (yaklaşık 40 milyon TL) talep etti

Evler kundaklandı, aile göç etti

Tehditler farklı şehirlerde de devam etti

Soruşturmada sınırlı sayıda gözaltı olduğu belirtildi

AİLEDEN ÇAĞRI: "BU ZULÜM SONA ERSİN"

Şehit ailesi, yaklaşık bir yıldır süren tehdit ve saldırıların son bulması için yetkililere çağrıda bulunarak, güvenliklerinin sağlanmasını talep etti.

