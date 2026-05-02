Hatay’da korkutan yangın! Ev son anda kurtarıldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevleri fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.
Yangın, İskenderun ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde bulunan müstakil evde evde çıktı.
Evin mutfak kısmında alevleri fark eden ev sahibi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek evi sarmadan kontrol altına aldı. Yangında ev zarar gördü.