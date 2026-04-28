Sarıyer'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçeköy Merkez Mahallesi Fuştan Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Alevlere farklı noktalardan müdahale eden ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Binada bir süre soğutma çalışması da yapıldı.



Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.