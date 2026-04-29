İzmir'de yangın faciası! Baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 3 katlı apartmanın üst katında yangın çıktı. Bina sakinleri dairede bulunan 71 yaşındaki Hasan Girgin ve engelli oğlu Uğur Girgin için yardım isteyerek 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler yapılan incelemede babanın hayatını kaybettiğini belirlerken, durumu ağır olan oğlu hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde saat 00.30 sıralarında Kızılay Mahallesi 513 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı.
Hasan Girgin ve diyaliz hastası oğlu Uğur Girgin'ın yaşadığı son kattaki daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.
AĞIR YARALANAN OĞUL ENTÜBE EDİLDİ
Ekipler tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerde Hasan Girgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin ise ambulansa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Uğur Girgin'in entübe edildiği öğrenildi.
Yanan evde olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Hasan Girgin'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.