Eskişehir’de arıtma tesisinde yangın! Alevler kontrol altında
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki atık su arıtma tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Eskişehir-Alpu kara yolunda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait atık su arıtma tesisinin içindeki yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.