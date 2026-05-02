Bolu’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı: 2 kişi sağ kurtuldu
Bolu’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Araçta sıkışan 2 kişi ekiplerce kurtarılırken kazayı yara almadan atlattı. Olayda 3 araç hasar görürken sürücü hastaneye sevk edildi.
Bahçelievler Mahallesi'nde Konak Sokak'tan Alemdar Sokak'a dönüş yapan F.D. yönetimindeki 14 FB 828 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 14 ABL 306 plakalı araca çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç da önünde bulunan 14 AS 206 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazayı yara almadan atlatan 2 kişi, sağlık personelince ambulansta kontrolden geçirildi. Polis ekiplerince alkol testi yapılmak istenen sürücü, uzun süre alkolmetreyi üfleyemeyince kan testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.