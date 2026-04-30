Eyüpsultan'da feci kaza! 2 araç çarpıştı: 4 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | DHA
Eyüpsultan’da Hasdal Kemerburgaz Yolu’nda aynı yönde ilerleyen iki hafif ticari aracın çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya bağlı oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Eyüpsultan'da Hasdal Kemerburgaz Yolu İstanbul Havalimanı istikametinde aynı yönde seyreden 34 MMB 914 plakalı hafif ticari araç ile 34 EGY 295 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
