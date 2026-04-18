Dezenformasyona geçit yok: Provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş’taki okul saldırısıyla ilgili sosyal medyada asılsız ve panik oluşturan paylaşımlar yaptığı belirlenen H.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sanal medya platformlarında yaptığı incelemelerde H.E.'nin, Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili asılsız ve toplumda panik oluşturabilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Şüpheli ile ilgili araştırmada daha önceden de bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları baskın sonucu H.E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk H.E., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, sanal medya platformlarında kamu düzenini olumsuz etkileyebilecek düzeyde dezenformasyon içerikli paylaşım yapan kişilere karşı çalışmaların sürdüğünü bildirdi.