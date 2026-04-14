Kahramanmaraş'ta korkunç cinayet! Eşini başından vurarak öldürdü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti. M.K., eşi Fatma Kurt'a doğrulttuğu tabancayla genç kadını başından vururken evden kaçtı. Komşuların silah sesini duymasıyla olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan koca jandarmaya teslim oldu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akşam saatleri Dönüklü Mahallesi'nde korkunç cinayet meydana geldi. M.K., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Fatma Kurt ile evde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., iddiaya göre tabancayla eşini başından vurup, evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Fatma Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından avukatlarıyla birlikte jandarma karakoluna giden cinayet şüphelisi M.K., teslim odu.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.