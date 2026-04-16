Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ‘delil karartma’ yalanı çöktü

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından sosyal medyada ortaya atılan "delil karartma" iddialarına yalanlama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı platformlarda yer alan, "Olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

"DELİL TOPLAMA FAALİYETİ EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI"

DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve bütün delil toplama faaliyetlerinin uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek eksiksiz bir şekilde tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları; incelemelerin nihayete ermesinin ardından, ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır. Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir."