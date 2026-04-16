CANLI YAYIN

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ‘delil karartma’ yalanı çöktü

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ‘delil karartma’ yalanı çöktü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından delillerin karartıldığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, delil toplama faaliyetlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlandığı vurgulandı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından sosyal medyada ortaya atılan "delil karartma" iddialarına yalanlama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı platformlarda yer alan, "Olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

DMM, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından delillerin karartıldığı iddialarını yalanladı (Foto: ahaber.com.tr)DMM, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından delillerin karartıldığı iddialarını yalanladı (Foto: ahaber.com.tr)

"DELİL TOPLAMA FAALİYETİ EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI"

DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve bütün delil toplama faaliyetlerinin uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek eksiksiz bir şekilde tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları; incelemelerin nihayete ermesinin ardından, ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır. Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir."

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın