Fail ünlü iş insanının oğlu çıktı! Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı öldürüldü! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Bayram tatili için İstanbul’a giden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada acılı baba Cemil Kundakçı'nın iddiaları dikkat çekti. Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınırken, cinayetin faili olduğu belirlenen iş insanı oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu firar etti. Öte yandan saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine geldiği görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Ümraniye'deki Sıddık Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, içerisinde Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik yapılan silahlı saldırıda Kars 36 Spor Kulübü futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) hayatını kaybetti.
ÇAKARLI ARAÇLA GELİP ATEŞ AÇTILAR
İddialara göre Canbay ismiyle tanınan Rapçi Vahap Canbay, 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için Kars 36 Spor'da futbolcu olan Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi. Kubilay Kundakçı ve Vahap Canbay Aleyna Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'de bulunan stüdyosuna gittiler.
İkili arabada beklediği esnada Aleyna Kalayacıoğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu rastgele ateş etti.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI
SABAH'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Yapılan çalışmalarda cinayeti Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gerçekleştirdiği iddia edildi.
İKİ HAFTA ÖNCE AYRILMIŞLARDI
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Kalaycıoğlu'nun iki hafta önce Canbay'dan ayrıldığını basına yansımıştı.