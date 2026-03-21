Fail ünlü iş insanının oğlu çıktı! Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı öldürüldü! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında

Bayram tatili için İstanbul’a giden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada acılı baba Cemil Kundakçı'nın iddiaları dikkat çekti. Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınırken, cinayetin faili olduğu belirlenen iş insanı oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu firar etti. Öte yandan saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine geldiği görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Ümraniye'deki Sıddık Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, içerisinde Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik yapılan silahlı saldırıda Kars 36 Spor Kulübü futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) hayatını kaybetti.

ÇAKARLI ARAÇLA GELİP ATEŞ AÇTILAR

İddialara göre Canbay ismiyle tanınan Rapçi Vahap Canbay, 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için Kars 36 Spor'da futbolcu olan Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi. Kubilay Kundakçı ve Vahap Canbay Aleyna Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'de bulunan stüdyosuna gittiler.

İkili arabada beklediği esnada Aleyna Kalayacıoğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu rastgele ateş etti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

SABAH'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Yapılan çalışmalarda cinayeti Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gerçekleştirdiği iddia edildi.

İKİ HAFTA ÖNCE AYRILMIŞLARDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Kalaycıoğlu'nun iki hafta önce Canbay'dan ayrıldığını basına yansımıştı.

CİNAYETİN FAİLİ ÜNLÜ İŞ ADAMININ OĞLU ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma derinleştirildi. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu olduğu belirlendi.

CANBAY İLK KEZ KONUŞTU: BİZ ACIMIZI YAŞIYORUZ

Kundakçı'nın vurulduğu sırada kendisiyle aynı araçta bulunan rapçi Canbay olayla ilgili ilk kez konuştu. Canbay "Biz dün 22.00 sularında Ümraniye'de bir sokaktaydık. Aracımıza saldırı gerçekleştirildi" diyerek olay anından söz etti.

Emniyet güçlerinin olayı takip ettiğini ve gerekli açıklamaların Emniyet ile başsavcılık tarafından yapılacağını belirten Canba, "Bizim acımız var, kardeşimizi kaybettik. Biz acımızı yaşıyoruz. Gerekli açıklamaları Emniyet, Başsavcılık yapacaktır" dedi.

"OĞLUM İYİLİK YAPMAYA ÇALIŞIRKEN RAHMETLİ OLDU"

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen baba Cemil Kundakçı, oğlunun Kars 36 Spor'da futbol oynadığını ve bayram tatili için İstanbul'a geldiğini belirterek, "Benim oğlum 21 yaşında. Kars 36 Spor'da top oynuyor. Daha bu sene yeni yolladım, 2-3 ay oldu oraya gideli. Bayram vesilesiyle üç gün tatile geldi. Oğlumun sanatçı arkadaşları var. Bu Bağcılar kökenli rapçi çocuklar var, Canbay & Wolker ikilisi. Bunlarla abi-kardeş, dost. Bunların içerisinde Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu diye gene şarkıcılık yapan bir sevgilisi var. Bunlar 15-20 gün önce ayrılmışlar. Aleyna Kalaycıoğlu, oğlum Kubilay'ı biliyorum yani, diyalogları iyiydi, severdi. İyi bir diyalogları vardı. Vahap Canbay da kardeşi gibi sever oğlumu. Oğlumdan rica ediyorlar. Diyorlar ki 'Aleyna ablan seni sever, bizi onunla konuştur, ben barışmak istiyorum, görüşmek istiyorum' şeklinde bir talep oluşuyor. Ve oğlum dün akşam yanında Vahap Canbay ve gene şarkıcı arkadaşları eğer yanlış hatırlamıyorsam ismi Yalçın'dı oğlumla beraber Aleyna'nın Ümraniye'deki çalıştığı stüdyonun oraya gidiyorlar" diye konuştu.

'BİLGİYİ KİM VERDİ?'

Saldırının nasıl gerçekleştiğini anlatan Kundakçı, "Orada arabada beklerlerken, isminin A.K. olduğunu öğrendiğim. Diyarbakırlı bir iş adamının oğlu geliyor, arabanın camına vuruyor, kapıyı açıyor. Vahap Canbay aşağı iniyor. O ara artık ne yaşandı aralarında bilmiyorum, bu şahıs ateş ediyor. Ateş edince kurşun oğluma geliyor. Vücudunun bir tarafından giriyor öbür tarafından çıkıyor ve oğlum hastanede rahmetli oldu. Ağır bir şekilde hastaneye kaldırılıyor, rahmetli oldu. Yani iki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk. Ve bu gelen şahıs buraya nasıl geldi? Oğlumla Vahap Canbay'ların orada olduğunu kim söyledi buna? Birinden bilgi aldı. Bu bilgiyi kimden alabilir? Aleyna Kalaycıoğlu'ndan alabilir veya Aleyna Kalaycıoğlu'nun bildiğim kadarıyla annesi, Vahap Canbay ile kızının görüşmesini istemiyormuş. Ve sosyal medya üzerinden bu oğlumu vuran şahıs ile görüşmeleri oluyormuş. Bunun bilgisini aldım. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi yönlendirmiş olabilir. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaptırdığını pek zannetmem, yani tahmin etmiyorum oğlumu sevdiği için tahmin etmiyorum. Ama her şey olabilir" dedi.

'DENİZ YOLUYLA KAÇABİLİR'

Oğlunun katilinin bir an önce yakalanmasını isteyen baba, "Benim oğlum öldü. Aleyna Kalaycıoğlu dahil şu an ortada yok. Çıkacak, neyse konu anlatacak. Konuyu biliyor çünkü. Hatta arabada kamera görüntüleri varmış, sanırım yasak gelmiş. Kamera görüntülerinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun çığlık sesine benzer bir çığlık sesi duyuluyor. Sanırım ateş etme olayından sonra bu oluyor, çığlık sesi duyuluyor. Yani Aleyna Kalaycıoğlu bu konuyu biliyor. Vuran kişi kaçmış, vuran kişi hala yakalanmadı. Ve benim aldığım bilgilere göre deniz yoluyla kaçırılma ihtimali yüksek. Deniz yoluna adaletin, kanunun dikkat edip araştırması lazım acilen. Çakarlı araçla gelmişler. Bu şahsın yakalanması lazım. Şüphelinin babası spor kulübü başkanlığı yapmış. Benim oğlum da sporcuydu. Çıkacak diyecek ki: 'Bunu benim oğlum yaptı, buyurun oğlumu teslim ediyorum. Diyecek ki, gençlere ilgi gösteren bir insanın oğlu genç katili, bir sporcu katili. Çıkacak oğlunu teslim edecek. Oğlumun kanı yerde kalmayacak" diye konuştu.

'ADALETE GÜVENİYORUM'

Cemil Kundakçı "Oğlumu vuran kişi cezasını alacak. Kanun onu çıkarmalı ortaya. Ben kanuna, adalete güveniyorum. Rica ediyorum, rica ediyorum. Devlet görevlilerinin de çocukları var, evlatları var. Kendi evlatlarına yapılmış gibi düşünerek bu konuyu, oğlumun katilini bulsunlar, cezasını versinler. Bir baba olarak rica ediyorum, babalardan rica ediyorum. Benim eşim ağlıyor, ayakta duramıyor. Anneler var, kanunda görevli olan eşlerini zorlasınlar, zorlasınlar üzerine gitsinler bu olayın. Oğlumun katili çıksın ortaya. Sizlerden de rica ediyorum, ne olur kapatmayın bu olayı. Gidin üzerine, üzerine gidin çıksın bu ortaya" ifadelerini kullandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN ANNESİ: CANBAY KIZIMA ŞİDDET UYGULADI

Ümraniye'deki silahlı saldırının ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

2. Sayfa'ya konuşan Kalaycıoğlu, kızının saldırı günü Dudulu'daki stüdyoda olduğunu belirterek, "Kızım Canbay'dan üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı. Canbay evde sürekli psikolojik baskı uyguluyordu" iddiasında bulundu.

Olay günü yaşananları da aktaran Zuhal Kalaycıoğlu, "Canbay'ın arkadaşı Yalçın, kızımı arayıp 'Canbay çok kötü, kendini öldürecek' demiş. Daha sonra Canbay, Kubilay ve Yalçın beyaz bir arabayla stüdyonun önünde kızımı bekliyordu. Aleyna ve arkadaşı stüdyonun arka kapısından çıkıp yanıma geldi. İlerleyen saatlerde kızım köpeğini almak için stüdyoya geri döndü ve o sırada çatışma çıktı" ifadelerini kullandı.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesine üzüldüğünü belirten Kalaycıoğlu, detayları kızının kendi anlatacağını söyledi.

