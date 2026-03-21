Fail ünlü iş insanının oğlu çıktı! Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı öldürüldü! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında

Rapçi Canbay'dan ilk açıklama

CANBAY İLK KEZ KONUŞTU: BİZ ACIMIZI YAŞIYORUZ

Kundakçı'nın vurulduğu sırada kendisiyle aynı araçta bulunan rapçi Canbay olayla ilgili ilk kez konuştu. Canbay "Biz dün 22.00 sularında Ümraniye'de bir sokaktaydık. Aracımıza saldırı gerçekleştirildi" diyerek olay anından söz etti.

Emniyet güçlerinin olayı takip ettiğini ve gerekli açıklamaların Emniyet ile başsavcılık tarafından yapılacağını belirten Canba, "Bizim acımız var, kardeşimizi kaybettik. Biz acımızı yaşıyoruz. Gerekli açıklamaları Emniyet, Başsavcılık yapacaktır" dedi.

'OĞLUM İYİLİK YAPMAK İSTERKEN ÖLDÜ'

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen baba Cemil Kundakçı, oğlunun Kars 36 Spor'da futbol oynadığını ve bayram tatili için İstanbul'a geldiğini belirterek, "Benim oğlum 21 yaşında. Kars 36 Spor'da top oynuyor. Daha bu sene yeni yolladım, 2-3 ay oldu oraya gideli. Bayram vesilesiyle üç gün tatile geldi. Oğlumun sanatçı arkadaşları var. Bu Bağcılar kökenli rapçi çocuklar var, Canbay & Wolker ikilisi. Bunlarla abi-kardeş, dost. Bunların içerisinde Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu diye gene şarkıcılık yapan bir sevgilisi var. Bunlar 15-20 gün önce ayrılmışlar. Aleyna Kalaycıoğlu, oğlum Kubilay'ı biliyorum yani, diyalogları iyiydi, severdi. İyi bir diyalogları vardı. Vahap Canbay da kardeşi gibi sever oğlumu. Oğlumdan rica ediyorlar. Diyorlar ki 'Aleyna ablan seni sever, bizi onunla konuştur, ben barışmak istiyorum, görüşmek istiyorum' şeklinde bir talep oluşuyor. Ve oğlum dün akşam yanında Vahap Canbay ve gene şarkıcı arkadaşları eğer yanlış hatırlamıyorsam ismi Yalçın'dı oğlumla beraber Aleyna'nın Ümraniye'deki çalıştığı stüdyonun oraya gidiyorlar" diye konuştu.

Ümraniye’de silahlı saldırı: Genç futbolcu hayatını kaybetti