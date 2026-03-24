İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın cinayete kurban gittiği gece yaşananlar, Aleyna Kalaycıoğlu’nun ifadesi ile yeni bir boyut kazandı. Kalaycıoğlu'nun gözyaşları içinde verdiği ifadesindeki eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay ile ilgili 'alıkoyma' iddiası kafaları karıştırdı. İşte dakika dakika cinayet gecesi yaşananlar.

İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu, cinayet gecesi yaşananları tek tek anlattı. Kalaycıoğlu'nun ifadesindeki eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay ile 'alıkoyma' detayı dikkat çekti. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Kalaycıoğlu, ifadesinde aylık gelirinin '250 bin lira' olduğunu belirterek geçimini şarkıcılıkla sağladığını söyledi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Kaan Kubilay Kundakçı için ʺÇok sevdiğim kardeşimdirʺ dedi. "KUBİLAY'I VAHAP ARACILIĞIYLA TANIYORDUM" Aleyna Kalaycıoğlu cinayet gecesi yaşananları ifadesinde şöyle anlattı: Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanımıştım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap, onu yeri geldiğinde şoför olarak kullandığını belirtiyordu. Vahap bazen Kubilay'ı yanıma gönderip bana yardımcı oluyordu. Benim ulaşım işlerimde de yardımcı olurdu. Çok sevdiğim kardeşimdir. Samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda Kubilay olarak kayıtlı. Bazen benim aracımla da gezerdi. Arabalara merakı vardı. "VAHAP BENİ ARABADA ALIKOYDU" Vahap'la inişli çıkışlı ilişkimiz vardı. Bazen Vahap'ın bana şiddeti oluyordu. Bir sefer biz arabadaydık. Arabayı Kubilay kullanıyordu. Vahap beni arabada alıkoydu. Bu yaklaşık bir sene önceydi. Hatta o gün Vahap'ın doğum günüydü. Doğum günü çıkışında tartıştık. Beni aracında alıkoydu. O gün şoför Kubilay'dı. Kubilay futbolcuydu. Kars ilinde olduğunu biliyorum, orada oynuyordu. Hatta kendisini eski futbolcu arkadaşlarımla görüştürmüştüm. Amacı iyi bir kulübe transfer olmasıydı. Futbolu çok seviyordu. Eski futbolcularla görüştürerek aslında benim amacım ona yardımcı olmaktı. Onun dışında fazla bir görüşmemiz yoktu.