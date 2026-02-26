CANLI YAYIN
Doktoru paylaştı: Aleyna Kalaycıoğlu değişimiyle takipçilerini ikiye böldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Survivor sonrası müzik kariyerine ağırlık veren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yüzüne yaptırdığı dokunuşlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Ünlü şarkıcı, ameliyatını gerçekleştiren doktorunun "öncesi-sonrası" kareleriyle konuşulmaya başladı.

Doktoru paylaştı: Aleyna Kalaycıoğlu değişimiyle takipçilerini ikiye böldü 1

Survivor 2021 ile yıldızı parlayan ve ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez şarkılarıyla değil, yüzündeki değişimle gündemin zirvesine oturdu. Genç şarkıcının geçirdiği estetik operasyon, ameliyatı gerçekleştiren doktorun "öncesi-sonrası" paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.

Doktoru paylaştı: Aleyna Kalaycıoğlu değişimiyle takipçilerini ikiye böldü 2

ESTETİK SONRASI ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİM

Doktorun sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde, Kalaycıoğlu'nun özellikle burun yapısındaki radikal değişim dikkat çekiyor.

Doktoru paylaştı: Aleyna Kalaycıoğlu değişimiyle takipçilerini ikiye böldü 3

Ancak takipçilerin gözünden kaçmayan tek detay burun değil. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, burun estetiğine ek olarak çene ucu dolgusu ve çeşitli medikal estetik uygulamaların da bu dönüşümde etkili olabileceği yorumunu yaptı.

Doktoru paylaştı: Aleyna Kalaycıoğlu değişimiyle takipçilerini ikiye böldü 4

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı takipçiler operasyonun son derece başarılı olduğunu ve Kalaycıoğlu'nun yüz hatlarının daha zarif bir hal aldığını belirtirken, bir grup kullanıcı ise eski görüntüsünün daha doğal ve karakteristik olduğunu savundu.

Özellikle burun ucundaki incelme ve profildeki keskin değişim, "estetiğin geldiği son nokta" olarak yorumlandı.

Doktoru paylaştı: Aleyna Kalaycıoğlu değişimiyle takipçilerini ikiye böldü 5

KARİYERİNDE YENİ DÖNEM

Survivor sonrası sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan ve "Beceremedim" gibi şarkılarıyla listelerde yer bulan Kalaycıoğlu, yeni görüntüsüyle iddialı projelerin sinyalini veriyor. Görünüşe göre ünlü şarkıcının değişimi, sosyal medyada uzun süre konuşulacak gibi duruyor.