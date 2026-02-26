Doktoru paylaştı: Aleyna Kalaycıoğlu değişimiyle takipçilerini ikiye böldü

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 12:47 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Survivor sonrası müzik kariyerine ağırlık veren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yüzüne yaptırdığı dokunuşlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Ünlü şarkıcı, ameliyatını gerçekleştiren doktorunun "öncesi-sonrası" kareleriyle konuşulmaya başladı.

Survivor 2021 ile yıldızı parlayan ve ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez şarkılarıyla değil, yüzündeki değişimle gündemin zirvesine oturdu. Genç şarkıcının geçirdiği estetik operasyon, ameliyatı gerçekleştiren doktorun "öncesi-sonrası" paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.

ESTETİK SONRASI ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİM Doktorun sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde, Kalaycıoğlu'nun özellikle burun yapısındaki radikal değişim dikkat çekiyor.

Ancak takipçilerin gözünden kaçmayan tek detay burun değil. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, burun estetiğine ek olarak çene ucu dolgusu ve çeşitli medikal estetik uygulamaların da bu dönüşümde etkili olabileceği yorumunu yaptı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ Bazı takipçiler operasyonun son derece başarılı olduğunu ve Kalaycıoğlu'nun yüz hatlarının daha zarif bir hal aldığını belirtirken, bir grup kullanıcı ise eski görüntüsünün daha doğal ve karakteristik olduğunu savundu. Özellikle burun ucundaki incelme ve profildeki keskin değişim, "estetiğin geldiği son nokta" olarak yorumlandı.