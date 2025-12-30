30 Aralık 2025, Salı
Klip çekiminde attan düştü! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kaza sonrası açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2025 11:20
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, "Gidesim Var" şarkısının klip çekiminde talihsiz bir kaza geçirmişti. Attan düştüğü anları takipçileriyle paylaşan ünlü isim, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Survivor ile tanındıktan sonra şarkıcılığa adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, çekim sırasında attan düştüğü anları takipçileriyle paylaşmış ve sevenlerini endişelendirmişti.

Önceki gün Akmerkez'de yılbaşı alışverişi yaparken görüntülenen Kalaycıoğlu, yaşadıklarını ilk kez detaylarıyla anlattı.

Klip çekimlerinin oldukça zor geçtiğini dile getiren ünlü isim, at binmenin göründüğü kadar kolay olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"3 gün eğitimle dört nala giderim, şaha da kalkarım diye düşünüyordum ama at binmek hiç kolay değilmiş. Attan düştüm, 2 gün ayağımın üstüne basamadım. Uzun süre binmem. Bir de at 2 saat ortadan kayboldu. 'Bütün masrafları bana kaldı' diye düşündüm. Meğer çiftliğe geri dönmüş."

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Aleyna Kalaycıoğlu, yaşadığı talihsiz kazaya rağmen klip çekimlerini tamamladı. Yeni şarkısı "Gidesim Var"ın klibi ise merakla bekleniyor.

