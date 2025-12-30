Klip çekiminde attan düştü! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kaza sonrası açıklama
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, "Gidesim Var" şarkısının klip çekiminde talihsiz bir kaza geçirmişti. Attan düştüğü anları takipçileriyle paylaşan ünlü isim, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Survivor ile tanındıktan sonra şarkıcılığa adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, çekim sırasında attan düştüğü anları takipçileriyle paylaşmış ve sevenlerini endişelendirmişti.
Önceki gün Akmerkez'de yılbaşı alışverişi yaparken görüntülenen Kalaycıoğlu, yaşadıklarını ilk kez detaylarıyla anlattı.
Klip çekimlerinin oldukça zor geçtiğini dile getiren ünlü isim, at binmenin göründüğü kadar kolay olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"3 gün eğitimle dört nala giderim, şaha da kalkarım diye düşünüyordum ama at binmek hiç kolay değilmiş. Attan düştüm, 2 gün ayağımın üstüne basamadım. Uzun süre binmem. Bir de at 2 saat ortadan kayboldu. 'Bütün masrafları bana kaldı' diye düşündüm. Meğer çiftliğe geri dönmüş."
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Aleyna Kalaycıoğlu, yaşadığı talihsiz kazaya rağmen klip çekimlerini tamamladı. Yeni şarkısı "Gidesim Var"ın klibi ise merakla bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni yıl kutlama mesajları 2026: Kurumsal, samimi, anlamlı ve dualı yeni yıl sözleri
- BUDO - İDO seferleri iptal mi, 30 Aralık - 1 Ocak vapur seferleri son durum ne?
- TOKİ Şırnak kura çekimi bugün: İşte saat ve canlı yayın bilgileri
- Akdeniz sistemi İstanbul'a kar getirecek! Fırtına ve sağanak uyarısı: 75 km hızla esecek
- Yılbaşında kargolar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak kargo çalışma durumu: PTT, Sürat...
- Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm ritüeli nedir? İşte anlamı
- Berat Kandili 2026 ne zaman idrak edilecek? İşte resmi takvim
- 2 Ocak Cuma günü resmi tatil mi? 2026 yılbaşı tatili kaç gün, uzayacak mı?
- İŞKUR TİGEM 254 işçi alımı: Kimler başvurabilir? İller ve kadro dağılımı
- PPK toplantı günleri netleşti: TCMB 2026 ve 2027 takvimi
- Altında iki farklı senaryo: Ons 4.500 doları aştı! Gram ve gümüş ne kadar olacak?
- Hava durumu: Sert kış geliyor, 60 il için kritik saatler! Kar 20 CM'yi aşacak