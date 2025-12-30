Klip çekiminde attan düştü! Aleyna Kalaycıoğlu’ndan kaza sonrası açıklama

Kaynak: Instagram

Klip çekimlerinin oldukça zor geçtiğini dile getiren ünlü isim, at binmenin göründüğü kadar kolay olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"3 gün eğitimle dört nala giderim, şaha da kalkarım diye düşünüyordum ama at binmek hiç kolay değilmiş. Attan düştüm, 2 gün ayağımın üstüne basamadım. Uzun süre binmem. Bir de at 2 saat ortadan kayboldu. 'Bütün masrafları bana kaldı' diye düşündüm. Meğer çiftliğe geri dönmüş."

