İETT'de tesettürlü kadına hakaret etmişti! Sahte savcı için istenen ceza belli oldu
İETT otobüsüne köpeğiyle binen ve savcı olduğunu iddia ederek tesettürlü yolcuya hakaretler savuran saldırgan Y.S. tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Buna göre şüpheli hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
21 Şubat'ta İstanbul'da bulunan bir İETT otobüsüne köpeğiyle birlikte ağızlıksız şekilde binen yolcuya araçtaki diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine tehditler savurmuştu. Savcı olduğu yalanıyla otobüsteki tesettürlü kadın yolcuya hakaret ederek "Kafana hava sokarım" şeklinde söylemleriyle sosyal medya başta olmak üzere büyük tepkilere neden olmuştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, toplu taşımada Cumhuriyet Savcısı olduğu iddia edilen şahsın bir yolcuya yönelik 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım' şeklinde sözler sarf etmesine ilişkin 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.
TUTUKLANDI
Savcıya ifade veren Y.S., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sahte savcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.S.'nin daha önce 8 suç kaydının olduğu ortaya çıkmıştı.
1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırlandı. İddianamede, sosyal medya platformlarında 21 Şubat 2026 tarihinde paylaşılıp gündem olan ve toplu taşıma aracı içerisinde gerçekleştiği anlaşılan olaya ilişkin video içeriğinin incelendiği ifade edildi.
Videoda, Y.S.'nin Cumhuriyet Savcısı olduğunu söylediği ancak yapılan incelemeler sırasında Cumhuriyet Savcısı olmadığı, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk oolduğu anlaşıldığı belirtildi. Y.S.'nin kadın yolculardan birine yönelik "…Seni öldürürüm, …yobaz…, … bir daha Türkiye'de barın bakim sen kimsin…" gibi sözler sarf etiği de ifade edildi. İddianamede, tutuklu şüpheli hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi.
DİĞER SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İddianamede, Y.S hakkında olay sırasında tartıştığı kadın yolcu ile otobüs şoförüne yönelik söz ve beyanları nedeniyle hakaret ve tehdit suçlarından dolayı ayrıca soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.