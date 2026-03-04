İETT'de tesettürlü kadına hakaret etmişti! Sahte savcı için istenen ceza belli oldu

21 Şubat'ta İstanbul'da bulunan bir İETT otobüsüne köpeğiyle birlikte ağızlıksız şekilde binen yolcuya araçtaki diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine tehditler savurmuştu. Savcı olduğu yalanıyla otobüsteki tesettürlü kadın yolcuya hakaret ederek "Kafana hava sokarım" şeklinde söylemleriyle sosyal medya başta olmak üzere büyük tepkilere neden olmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, toplu taşımada Cumhuriyet Savcısı olduğu iddia edilen şahsın bir yolcuya yönelik 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım' şeklinde sözler sarf etmesine ilişkin 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Savcıya ifade veren Y.S., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sahte savcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.S.'nin daha önce 8 suç kaydının olduğu ortaya çıkmıştı.