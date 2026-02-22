Köpeğiyle İETT otobüsüne binen kadından başörtülü kadına tehdit: Beynine hava sokarım | Tutuklama talebi geldi
İETT otobüsünde yaşanan bir tartışma sosyal medyada tepki topladı. Köpeğine ağızlık takmadan otobüse binen bir kadın yolcu, diğer yolculara hakaret ve tehditler savurdu. Kendini savcı olarak tanıtan kadın, başörtülü bir yolcuya "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım." ifadelerini kullandı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken şahıs gözaltına alındı. 8 suç kaydı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki genç kadın, tutuklama talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İETT otobüsünde yaşanan olay sosyal medyada tepki çekti. Köpeğine ağızlık takmadan otobüse binen bir kadın yolcu, diğer yolculara hakaret ve tehditler savurdu.
"BEYNİNE HAVA SOKARIM, SENİ ÖLDÜRECEĞİM
Kendini savcı olarak tanıtan kadın, başörtülü bir yolcuya "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım. Polis benim emrim altında. Sen kimsin? Seni öldüreceğim, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor..." şeklinde bağırdı.
"BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞUM İÇİN Mİ?"
Başörtülü yolcu ise "Ben vatandaşım, ne için yobazım? Başörtülü olduğum için mi?" diyerek kendini savundu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Köpeğin ağızlık takması gerektiğini hatırlatanlara ise saldırgan kadın "Ağızlık çantamda, koklaması gerekiyor" diyerek karşılık verdi. Otobüs şoförüne de tehditler savuran kadınla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, toplu taşımada Cumhuriyet Savcısı olduğu iddia edilen şahsın bir yolcuya yönelik 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım' şeklinde sözler sarf etmesine ilişkin 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet Savcısı olduğu iddia edilen şahsın, yolculardan birine yönelik 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım' şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında tarafların kimlik bilgilerinin tespiti için ilgili kolluk birimine talimat verildiği öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medyada gündem olan video kaydına ilişkin savcılık harekete geçti. Hakkında "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından re'sen soruşturma başlatılan şüpheli gözaltına alındı.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Şüphelinin kimliğinin Y.S. olarak belirlenirken, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğunu tespit edildi.
Ayrıca şüphelinin "İşyerinden Ve Kurumdan Hırsızlık (Suça Sürüklenen Çocuk), TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Tehdit – Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydı bulunuyor.
"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum." ifadelerini kullandı.
BÖYLE GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Bazı #sosyal medya platformlarında 21.02.2026 tarihinde paylaşılan ve toplu taşıma aracı içerisinde geçtiği anlaşılan videoda, kendisini "Cumhuriyet Savcısı" olarak tanıtan şahsın, bir yolcuya yönelik tehdit içerikli ve ayrıştırıcı ifadeler kullandığı görülmüştür. Asayiş Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalarda kimlik bilgileri tespit edilen Y.S. isimli şahıs yakalanmıştır."
SAVCI OLDUĞUNU İDDİA EDEN KADINA TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul'da toplu taşıma aracında savcı olduğunu iddia eden bir kadın tartıştığı yolcuya hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 8 suç kaydı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki genç kadın, tutuklama talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
PROVOKATÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! BİR GÜN SAVCIYIM DEDİ, BAŞKA BİR GÜN POLİS
4 aylık, aşıları tam ve ağızlıklı olduğu belirtilen köpeğiyle durağa gelen kadın yolcu, otobüs şoförünün köpeği araca alamayacağını söylediğini aktardı. Bunun üzerine köpeğini sırt çantasına koyduğunu ve bu şekilde araca bindiğini belirtti.
Otobüste bulunan bazı yolcuların kendisine tepki gösterdiğini öne süren kadın, bir erkek yolcunun hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini iddia etti. Taraflar arasında sözlü tartışma büyürken, otobüsün kamera kayıtlarının mevcut olduğu da ifade edildi. Tartışmanın ardından 155'i aradığını belirten kadın yolcu, olay yerine gelen trafik polislerinin tarafları araçtan indirerek ifade aldığını kaydetti.
Şikâyetçi olduğunu belirten kadın, karşı taraftan uzaklaştırma talebinde bulunduğunu beyan etti. Y.S.'nin bu olaydan bir gün önce yine İETT otobüsüne köpeğiyle binmeye çalıştığı için yolcularla tartıştığı, yolcuları bu kez savcı değil, "Polisim" diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.