Eminönü’nde panik anları! Tramvay raydan çıktı

İstanbul Eminönü’nde T1 Kabataş-Bağcılar TramvayHattı’nda sefer yapan tramvay, raydan çıktı. Kazada panik anları yaşanırken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cevizlibağ istikametine seyir halinde olan tramvay, saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

ÖLEN VE YARALANAN YOK

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, raydan çıkan tramvayı yeniden hatta almak için çalışma başlattı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

AKSAMALAR YAŞANDI

Öte yandan, arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Sirkeci, Bağcılar, Kabataş ve Karaköy istasyonları arasında kontrollü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.