Eminönü’nde panik anları! Tramvay raydan çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
İstanbul Eminönü’nde T1 Kabataş-Bağcılar TramvayHattı’nda sefer yapan tramvay, raydan çıktı. Kazada panik anları yaşanırken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

EMİNÖNÜ'NDE TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Cevizlibağ istikametine seyir halinde olan tramvay, saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

ÖLEN VE YARALANAN YOK
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, raydan çıkan tramvayı yeniden hatta almak için çalışma başlattı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

AKSAMALAR YAŞANDI
Öte yandan, arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Sirkeci, Bağcılar, Kabataş ve Karaköy istasyonları arasında kontrollü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

