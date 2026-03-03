CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta İETT otobüsü servis minibüsü ile çarpıştı! Trafik akışı durdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, caddedeki trafik akışı durdu.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolun kapanması nedeniyle trafik akışı durdu.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

