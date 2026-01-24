CHP’li İBB’nin 2 milyar dolarlık tezgahına vatandaştan tepki! Levent’teki İETT Garajı arazisi imara açıldı

Emrah Savaş: Bu bölgede başka boş alan yok. Park olacaktı burası, olması gereken de zaten bu. Bir tane açık alanımız kalmış, orası da yapılaşmaya açılmasın. Burası bölge halkının acil ve önemli ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değerlendirilmeli. Otopark yapılır, deprem anında sığınılacak korunaklı yeşil alan, sosyal alan olabilir.

Muhammed Akar: Buranın AVM'ye değil nefes alabileceği kamusal alanlara ihtiyacı var. Gün boyu işyerimdeyim; akşam çocuğumu alıp güvenle oyun oynayabileceği, yeşil alanı olan bir yer arıyorum. Ama Levent gibi İstanbul'un merkezinde bu imkân neredeyse yok.

İlhami Akar: Burası yıllardır mahallelinin nefes aldığı, afet anında toplanma alanı olarak gördüğü bir yerdi. Kim gelirse gelsin 'yeşil alan korunacak' dendi. Şimdi tam tersi yapılıyor. Rant uğruna kimseye sorulmadan karar alındı. Karşıyım.

ŞEHİR PLANCILARI SESSİZ KALDI



Daha önce park ve yeşil alan olarak planlanan, afet toplanma alanı niteliği taşıdığı belirtilen araziyle ilgili yapılan plan değişikliğine yönelik tepkiler sürerken, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Şehir Plancıları Odası'ndan herhangi bir açıklama gelmedi.

SABAH'ın konuya ilişkin görüş almak amacıyla yaptığı telefon aramalarına ve mesajlarına TMMOB ve Şehir Plancıları Odası cevap vermedi. Kent planlaması, kamu yararı ve yeşil alanların korunması konularında sık sık açıklama yapan meslek odaları bu kritik plan değişikliği karşısında sessizliğe gömüldü.