CHP’li İBB’nin 2 milyar dolarlık tezgahına vatandaştan tepki! Levent’teki İETT Garajı arazisi imara açıldı
CHP yönetimindeki İBB, 2019 yılında AK Parti'nin Meclis çoğunluğuyla park alanı yapılmasını istediği Levent'teki İETT Garajı arazisini imara açtı. CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen kararla, söz konusu alanda 50 katlı gökdelen inşa edilmesinin önü açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Levent'te aldığı tartışmalı karar, bölge sakinlerini ayağa kaldırdı.
İstanbul'un kalbi Levent'teki 36 bin metrekarelik dev arazi, 15 Ocak 2026 tarihli oturumda alınan kararla, "yeşil alan" statüsünden çıkarılarak 3 emsal yapılaşma hakkıyla imara açıldı.
İmar kararı rant tartışmalarının odağına yerleşirken, bölge halkı karara tepki gösterdi.
AK Parti grubunun İBB Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulundurduğu dönemde 15 Kasım 2019'da 'yeşil alan' ilan edilen Levent'teki eski İETT Garajı'na ait 36 bin metrekarelik dev arazi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veto hakkını kullanmıştı.
16 Ocak 2020'de AK Parti grubunun 'ısrar kararı' ile yeşil alan statüsü tescillenmiş ve konu yargıya taşınmıştı. Son yerel seçimlerin ardından Meclis çoğunluğunun CHP'ye geçmesiyle birlikte, bölgenin imar planları yeniden masaya yatırıldı.
15 Ocak'taki oturumda; daha önce 'yapılaşmaya açılmasın' eylemlerine konu olan arazi için İstanbul'daki en yüksek inşaat yoğunluklarından biri olan 3 emsal kararı alındı. İmar planıyla 2 milyar dolarlık (86.58 milyar TL) rant oluşturuldu. Bu hamleyle, alanın yaklaşık 6 yıl süren 'yeşil alan' niteliği fiilen sona ermiş oldu.