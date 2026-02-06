Fatih’te korku dolu anlar! İETT otobüsü yayaya çarptı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Fatih’te dönüş yapan İETT otobüsünün çarptığı genç kadın yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Pazartekke Tramvay Durağı mevkisinde dönüş yapan Y.Y. idaresindeki 34 TP 5536 plakalı İETT otobüsü, A.C'ye (22) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.