Balıkesir’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 21:02 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişiden lise öğrencisi genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.